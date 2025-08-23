English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 23, 2025, 12:02 PM IST
    • ಸರ್ಕಾರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
    • ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
    • ಈ ನಿಯಮವು ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ..

ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ : ಸರ್ಕಾರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಟೋಲ್ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ಟೋಲ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಹೌದು.. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಟೋಲ್ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಅಟಲ್ ಸೇತು, ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಹಾಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಶುಕ್ರವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 22) ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತ ವಿವೇಕ್ ಭೀಮನ್ವರ್ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:8th Pay Commission: 50,000 ರೂ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ (ಇವಿ) ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಟೋಲ್‌ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 25,277 ಇ-ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 13,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 43,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ..! ಕೇವಲ 13,396 ರೂ.ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ..! ನಂಬೋಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ದರ ಕುಸಿತ

ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 60,000 ವಾಹನಗಳು ಅಟಲ್ ಸೇತು ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, MSRTC ಮತ್ತು NMMT ನಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳು ಸಹ ಅಟಲ್ ಸೇತುದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ EV ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

