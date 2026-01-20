English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಕೇವಲ 1200 ರೂ.ಗೆ ನೀವು ಆನೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು..!

ಕೇವಲ 1200 ರೂ.ಗೆ ನೀವು ಆನೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು..!

Visakhapatnam zoo: ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಸಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 20, 2026, 02:05 PM IST
  • ಆನೆಯನ್ನ ದತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ
  • ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ದತ್ತು ಪಡೆದು ಸಾಕಬಹುದು

Trending Photos

BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್‌ಮನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್‌ಮನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
camera icon6
White Hair Remedies
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ವಿನ್ನರ್‌ ನೇಮ್‌ ಲೀಕ್‌ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ವಾರ್‌! ನಿರಾಸೆಯಾಗೋಯ್ತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಆಸೆ
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ವಿನ್ನರ್‌ ನೇಮ್‌ ಲೀಕ್‌ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ವಾರ್‌! ನಿರಾಸೆಯಾಗೋಯ್ತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಆಸೆ
BBK: 12 ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ಫೈಯರ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ..
camera icon6
Gilli Nata
BBK: 12 ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ಫೈಯರ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ..
ಕೇವಲ 1200 ರೂ.ಗೆ ನೀವು ಆನೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು..!

Visakhapatnam zoo: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ.. ವೈಜಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಾಲಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ?

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೃಗಾಲಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂದರ್ಶಕರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೃಗಾಲಯದ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಅವರು ವನ್ಯಜೀವಿ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆನೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 1200 ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4,30,000 ಗೆ ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೃಗಾಲಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆನೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1200, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 430,000, ಘೇಂಡಾಮೃಗ ದಿನಕ್ಕೆ 820  ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೩ ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಆನೆ ದಿನಕ್ಕೆ 600 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಸಿಂಹ ದಿನಕ್ಕೆ 600 , ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200,000 ಹುಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 600, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2೦೦,೦೦೦, ಜಿರಾಫೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5೦೦, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18೦,೦೦೦, ಚಿರತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ೪೦೦, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 125,000 ,ಕರಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 300, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.10,000, ಚಿಂಪಾಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 210, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 75 ಸಾವಿರ, ಕಾಡು ಎಮ್ಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ 200, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 73 ಸಾವಿರ, ಜೀಬ್ರಾ ದಿನಕ್ಕೆ 175, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ಸಾವಿರ, ತೋಳ ದಿನಕ್ಕೆ 300, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 55 ಸಾವಿರ, ರಕೂನ್ ದಿನಕ್ಕೆ 135, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ, ಎಲ್ಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ 100, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 36,500, ಮೊಸಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ 150, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24 ಸಾವಿರ, ಹಂಸ ದಿನಕ್ಕೆ 100, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಸಾವಿರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆ.. ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಆಮೆಗಳಿಗೆ 150, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಸಾವಿರ, ಕೊಕ್ಕರೆ/ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್/ಹಾವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ, ಗೂಬೆ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000, ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,500 ನೀಡಲಾಯಿತು, ಲವ್‌ಬರ್ಡ್‌ಗಳು 10 ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,000 ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ! ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಭಾರತ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Visakhapatnam zooIndira Gandhi Zoological Parkzoo animal adoptionwildlife adoption programadopt an animal India

Trending News