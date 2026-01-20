ಕೇವಲ 1200 ರೂ.ಗೆ ನೀವು ಆನೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು..!

Visakhapatnam zoo: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ.. ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಾಲಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೃಗಾಲಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂದರ್ಶಕರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೃಗಾಲಯದ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಅವರು ವನ್ಯಜೀವಿ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆನೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 1200 ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4,30,000 ಗೆ ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೃಗಾಲಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆನೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1200, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 430,000, ಘೇಂಡಾಮೃಗ ದಿನಕ್ಕೆ 820 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೩ ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಆನೆ ದಿನಕ್ಕೆ 600 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಸಿಂಹ ದಿನಕ್ಕೆ 600 , ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200,000 ಹುಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 600, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2೦೦,೦೦೦, ಜಿರಾಫೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5೦೦, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18೦,೦೦೦, ಚಿರತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ೪೦೦, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 125,000 ,ಕರಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 300, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.10,000, ಚಿಂಪಾಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 210, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 75 ಸಾವಿರ, ಕಾಡು ಎಮ್ಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ 200, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 73 ಸಾವಿರ, ಜೀಬ್ರಾ ದಿನಕ್ಕೆ 175, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ಸಾವಿರ, ತೋಳ ದಿನಕ್ಕೆ 300, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 55 ಸಾವಿರ, ರಕೂನ್ ದಿನಕ್ಕೆ 135, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ, ಎಲ್ಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ 100, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 36,500, ಮೊಸಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ 150, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24 ಸಾವಿರ, ಹಂಸ ದಿನಕ್ಕೆ 100, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಸಾವಿರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆ.. ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಆಮೆಗಳಿಗೆ 150, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಸಾವಿರ, ಕೊಕ್ಕರೆ/ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್/ಹಾವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ, ಗೂಬೆ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000, ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,500 ನೀಡಲಾಯಿತು, ಲವ್ಬರ್ಡ್ಗಳು 10 ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,000 ನೀಡಲಾಯಿತು.
