ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ತೇರಿನ ಆಕ್ಸಲ್ ಕಟ್... ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ

kalaburagi: ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 13, 2025, 09:55 AM IST
  • ರಥೋತ್ಸವ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಸೆ
  • ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ ಅಪೂರ್ಣವಾಯಿತು

ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ತೇರಿನ ಆಕ್ಸಲ್ ಕಟ್... ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ

kalaburagi: ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ರಥ ಎಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೇರಿನ ಆಕ್ಸಲ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ರಥೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೇರಿನ ಆಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಥವು ಅಚಾನಕ್ ನಿಂತುಹೋಯಿತು, ಆಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ರಥದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿತು. ಕೆಲಕಾಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ರಥವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರಥದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ ಅಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಆದಕಾರಣ ದೂರದೂರಿನಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು, ಪೂರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯದೆ ಇದ್ದುದರಿದ ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯವರು ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ರಥದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

RathotsavaAxle breakKadakolaYadrami talukTemple festival

