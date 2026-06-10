ಬೀದರ್: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಗರದ ಎಲ್ಐಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಜನಸೇವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ'ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಮೃತ ಬಾಲಕನನ್ನು ಶಾಂತಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಸಮೀರ್ (15) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳವೇ ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೃತನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಸಮೀರ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಆತ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮೀರ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ ಬಾಲಕ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಸಮೀರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಜಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆನಾದರೂ ಸಂಚಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಶವಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಶಾಲೆ!
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ, ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯದೇ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂಗೆ (ಶವಪರೀಕ್ಷೆ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ಮೃತನ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯು ಬೀದರ್ನ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.