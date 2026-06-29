Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಕಲಬುರಗಿ ನ್ಯೂಸ್
  • /ಶಾರ್ಟ್‌ ಫಿಲಂ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅಂಟಿಸುವಾಗ ಕುಸಿದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ, ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಮೂವರು.. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಓನರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್‌!

ಶಾರ್ಟ್‌ ಫಿಲಂ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅಂಟಿಸುವಾಗ ಕುಸಿದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ, ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಮೂವರು.. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಓನರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್‌!

ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 29, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:45 PM IST
ಶಾರ್ಟ್‌ ಫಿಲಂ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅಂಟಿಸುವಾಗ ಕುಸಿದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ, ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಮೂವರು.. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಓನರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್‌!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಮೂವರು ಸಾವು: ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
Raichuru Latest news25 min ago
2
Bengaluru drugs case56 min ago
3
Sirsi1 hr ago
4
hassan1 hr ago
5
Karnataka Railway News1 hr ago