/SIR ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ!

SIR process, What Minister Sharan Prakash Patil: ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನೋ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೂ ಎನ್ನಮರೇಷನ್ ಫಾರಂ ತಲುಪಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟೈಲೆಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದರೂ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮತದಾರರು ತಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು, ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕ್ಷತೀತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರರುನೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.