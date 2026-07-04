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  • /SIR ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ!

SIR ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ!

ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 04, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:37 PM IST
SIR ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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