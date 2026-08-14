ಕಲಬುರಗಿ : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ಒಂದೊಂದೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿಳ್ತಿವೆ.. ಹೌದು.. ಬಂಧಿತ ಸಮೀರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರೋ ಬೆಚ್ಚಿಬಿಳೋ ಸಂಗತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಂಧಿತ ಸಮೀರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂಧಿತನನ್ನ 12 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಎಸ್.. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ಬಂಧನ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಂದೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬರ್ತಿವೆ. ಹೌದು.. ಬಂಧಿತ ಸಮೀರ್, ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಬೀದ್ ಜಟ್, ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಫೋಟೊ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಮೀರ್ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ..ಪಾಕ್ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಾಟ್ಸ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ..
ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸೀತಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದಾರಪೂರ ಗ್ರಾಮದವನಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು, ತಾವರಗೇರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಫೆರ್ ಬೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಮೀರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇತನ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು, ಸಮೀರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿಳೋ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತನ ರಾಜ್ಯವಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಸದ್ಯ ಪಾಕ್ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರೋ ಸಮೀರ್ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ಸಮೀರ್ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಅದೆನೇ ಇರಲಿ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರೋ ಸಮೀರ್ನನ್ನ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಿ ಅನ್ನೊದು ಕಲಬುರಗಿ ಜನರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ..