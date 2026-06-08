Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಕಲಬುರಗಿ ನ್ಯೂಸ್
  • /Kalaburagi Crime: ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ; ಯುವಕನ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ!

Kalaburagi Crime: ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ; ಯುವಕನ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ!

Kalaburagi Crime: ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ, ಇಂದು 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೊಂದು ಆಕಾಶ್‌ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 08, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:30 PM IST
Kalaburagi Crime: ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ; ಯುವಕನ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ!

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs AFG; ಗಿಲ್‌, KL ರಾಹುಲ್‌ ಶತಕ.. 3 ದಿನ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ 300 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ!
IND vs AFG27 min ago
2
karnataka news live updates today30 min ago
3
iran war impact on stock market56 min ago
4
Things you should not hide from your partner1 hr ago
5
Satish Jarkiholi1 hr ago