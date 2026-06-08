ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ (Love) ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದ, ಆದರೆ ಆತ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೇರೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ, ಇಂದು 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೊಂದು ಆಕಾಶ್ (Kalaburagi Akash Crime) ಎಂಬ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಆಕಾಶ್ ಮಾಂಗ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದು, ಮೃತ ಯುವಕನ ಪೋಷಕರು, ಆತ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಆಕಾಶ್ ಮಾಂಗ್ ಎಂಬಾತ ಕಲಬುರಗಿಯ ದುತ್ತರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕಾಶ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಯುವತಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೂ ಆಕಾಶ್ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೂ ಹತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ (ಜೂನ್ 7) ಏಕಾ ಏಕಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಯುವತಿಯ ಕಡೆಯವರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೇಣು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೆತ್ತವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.