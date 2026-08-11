/ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ: ಮೈತುಂಬಾ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ*ಹುತಿ, ಮಗಳು ಸಾವು, 5 ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಕಲಬುರಗಿ : ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟಕಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ. ಶಿವಾಲಾಲ್ ರಾಠೋಡ್ (49) ಮಗಳು ಮೀರಾಬಾಯಿ (15) ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವಾಲಾಲ್ ಮಟಕಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದನು. ಪತ್ನಿ - ಪತಿಯ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಗಂಭಿರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮೃತ ಶಿವಲಾಲ್ ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಾವಿ, ಗುಡ್ಡ, ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಸ್ಪೋಟಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಶಿವಲಾಲ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನಾಲೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಇದೀಗ ಜಗಳ ಅಂದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಶಿವಾಲಾಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮಗಳು ಸಹ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋ ಘನ ಘೋರ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಶಿವಾಲಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಟಕಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಶಿವಾಲಾಲ್ ಪತ್ನಿ ಸವೀತಾ ಪುನಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಶಿವಾಲಾಲ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ ಕೊಪಗೊಂಡವನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೆರಳವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶಿವಾಲಾಲ್ ತಾನು ಧರಿಸಿದ ಲುಂಗಿ, ಶಟ್೯, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ನಿಯ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಭೂಪ ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೋಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಮಗಳು ಮೀರಾಳಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಿವಲಾಲ್ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಪತ್ನಿಯ ಸಹೋದರನ ಪತ್ನಿ, ಆತನ ಮಗ ಹೀಗೆ ಐದು ಜನರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರೋ ಪೋಲಿಸರು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೋಟದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಲೂ, ಶ್ವಾನದಳ, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರ ತಂಡ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಳಂದ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ಶಿವಾಲಾಲ್ ತಾನು ಸಾಯುವುದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೆ ಮುಗಿಸಲು ಹೋಗಿ ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.