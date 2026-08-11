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ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ: ಮೈತುಂಬಾ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ*ಹುತಿ, ಮಗಳು ಸಾವು, 5 ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನದ ದೇಹ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಪೋಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಜೋತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕ ಬೇಕಿದ್ದ ಮಗಳು ಸಹ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ... ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 11, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:00 PM IST
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ: ಮೈತುಂಬಾ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ*ಹುತಿ, ಮಗಳು ಸಾವು, 5 ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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