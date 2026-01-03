ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್..! ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ..!

ಕಲಬುರ್ಗಿ: ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತೆ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್.... ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜೈಲನ್ನ ಜಾಲಾಡಿ, ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಂದ್ರೆ ಕೈದಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲ್ ನ ಬ್ಯಾರಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಕೈದಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತ, ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನೋಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ನ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಯ್ತೋ ಆಗ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲ್ ಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೈಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುಧೀರ್ಘ ಜೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಡಿಜಿಪಿ ಅನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಜೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕ್ಷಕಿ ಡಾ: ಅನೀತ್ ಮೇಲೆಯೇ ಪಿಎಸ್ ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದ ವಿಚಾರಣಾಧಿನ ಕೈದಿ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ.ಆ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಕೈದಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಜೈಲ್ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ ಜೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ ಸೇರಿದ ಕೈದಿಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಆದಂತಾಗಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೇ ನೋಡಬೇಕು.