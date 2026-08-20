/ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ; ಕರೆಂಟ್‌ ತಂತಿ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾ*ವು.. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುವತಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ!

Two separate incidents in Ballari and Raichur districts: ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡುತಿನಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (ಬಿಟಿಪಿಎಸ್) ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಮುಗಿಸಿ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ (44) ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡುತಿನ ಬಳಿ 2001 ರಲ್ಲಿ ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು 2.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಸ್ಥಾಪನೆ ವೇಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡುತಿನಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರವಾರ ಬಳಿ ಬಾವಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯುವತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೈತರು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾ*ರ ಎಸಗಿ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಕಿರಾತಕರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ (22) ಎನ್ನುವ ಯುವತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೈತರು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಯುವತಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಜೀವನದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿರವಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.