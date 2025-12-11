ನನ್ನ ಚೇರ್ ಅತಂತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಭದ್ರವಾಗಿದೆ.. ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ನೊಡ್ಕಳಿ! ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕೌಂಟರ್‌

ಬೆಳಗಾವಿ : ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆ ದಿನವಾದ ಇಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪ ಆಡಳಿತ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಜಟಾಪಟಿಯ ನಡುವೆ ಹಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಹೌದು.. ಹನುಮಂತ ನಿರಾಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ, ಚೇರ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೇ ಮೈಕ್, ಚೇರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೋಜೆಗೌಡ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚೇರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಚೇರು ಒಂದೇ ಅಲ್ವ, ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ತೊಂದೆರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಛೇರ್ ಅತಂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರು, ಕೂಡಲೇ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ,ನನ್ನ ಚೇರ್ ಅತಂತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ಅತಂತ್ರದಲ್ಲಿದ್ಯ ನೋಡ್ಕಳಿ, ನಮ್ಮ ಚೇರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಏನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ರು, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಆಡಿದ ಮಾತು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದಂತಿತ್ತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೊಂದಲ ಬಗೆ ಹರಿದಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ಇರುವ 1.88 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು, ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದಿದ್ರಿ ಎಂದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಎಂ ಗರಂ ಆದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರಲಿಲ್ವೇ, ಎಲ್ಲರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಇದ್ದವು, ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದ್ರು,
ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಈಗಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 3% ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ 2% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಸಿಎಂ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕವೂ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಈ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚೇರ್ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಚೇರ್ ಕನ್ಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಛೆರ್ ಅನ್ನ ಆರು ಇಂಚು ಮುಂದೆ ತಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೂತರೆ ಬರೆಯಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಶೀಲ್ ನಮೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ , ನನ್ನ ಚೇರ್ರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಭಾ ನಾಯಕ ಬೋಸರಾಜು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ದೂರ ಇದ್ದೀರ ಎಂದ್ರು, ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ್ರು.