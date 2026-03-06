Karnataka Debt 2026: ಇಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 17ನೇ ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವೇಳೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ GDP 8.1% ನೈಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.. ಇದು ದೇಶದ GDPಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ಯ 56,432 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹8,600 ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.. GST ದರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ.. GST ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ₹10,000 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ₹15,000 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ 8,24,389 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..