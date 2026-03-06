Karnataka Budget 2026: ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು..?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಾಖಲೆಯ 17 ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು..!
- ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮೂಲಕ 259 ಕೆರೆ ಗೆ ನೀರು
- ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಎದೆರೋಗಿಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 1000 ಬೆಡ್ ಗಳ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
- ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ 15 ಕೋಟಿ
- ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ IVF ಕೇಂದ್ರ
- ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ
- MBBS ,BDS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ
- ಧೋಬಿಘಾಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 75 ಲಕ್ಷ
- ಕೆಂಗೇರಿ ಬಳಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮೀಸಲು, ಐದು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ
- ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಆನೇಕಲ್ ಸಮೀಪ 80 ಸಾವಿರ ಆಸನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
- ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ 3 ವರ್ಷದ PG ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭ
- ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ Cervical cancer ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು Cervical Cancer ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
- ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ 1255 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
- 1700 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 158 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್
- 1936 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಿಲ್ಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಮೆಟ್ರೋನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
- 273 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ
- ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 7000 ಕೋಟಿ
3000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 450 ಕಿಮೀ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್
- 175 ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
500 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ
- 100 ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
- ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನಿಂದ 2000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
- ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೇನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿಕೆ
- 2027 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ 2041 ಬಿಡುಗಡೆ
- 42 ಕಿಮೀ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ
- ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ 160. ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 9 ಕಿಮೀ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ
- ಕಾವೇರಿ 6 ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ
- ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಐಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ
- ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 17780 ಕೋಟಿ
- ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಮೇಖ್ರೀ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೂ ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2250 ಕೋಟಿ
- ನೆಲಮಂಗಲ-ತಾವರಕೆರೆ-ಬಿಡದಿ ನಡುವೆ ಔಟರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ
- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಗೆ 500 ಕೋಟಿ
- ಲೋಕಭವನ ಆವರಣದಲದಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬ್ಲಾಕ್,ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 27 ಕೋಟಿ
- ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದಟ್ಟಣಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ
- ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ 500 ಕೋಟಿ
- ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು, ಯಶವಂತಪುರ- ಚನ್ನಸಂದ್ರ ದ್ವಿಪಥೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ 100 ಕೋಟಿ
- ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಕೀರ್ಣ PPP ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
- ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 16 ಕೋಟಿ
- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 233 ಕೋಟಿ
-ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ ಆಯೋಜನೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ
- ಹೆಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ PPP ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಯಾಕಿಂಗ್, canoeing centre of excellence ಸ್ಥಾಪನೆ
- ಗ್ರೇಟರ್ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸಂರಜ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ
- ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ
- ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಜಿನಲ್ಲಿ 153 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸತಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ
- ವಾಯು ಗಯಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ
- ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಶೇಷಮ್ಮ ಛತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ PPP ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ
- ಪೋಲಿಸಿಂಗ್ ಸವಾಲು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ನಿಧಿ ಬಳಕೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ
- ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲದಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಕೋಟಿ
- ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ 4000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕ್ರಮ
- ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹಿಂಬಾಕಿ 2025 ರ ಜೂನ್ ರಿಂದ ನೀಡಲು 1271 ಕೋಟಿ
- ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ
- 25 RTO ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ 10 ಕೋಟಿ