English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka Budget
  • Karnataka Budget 2026: ಚಾಮರಾಜನಗರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಸ್ತು.. ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ ರೈತರು

Karnataka Budget 2026: ಚಾಮರಾಜನಗರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಸ್ತು.. ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ ರೈತರು

Karnataka Budget 2026: ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಜನರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಪೂರಕವಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್‌ ಎಂದು ಕೆಲವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 6, 2026, 04:52 PM IST
  • ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿದ್ದು ಅಸ್ತು
  • ಮೈಸೂರು- ಊಟಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ

Trending Photos

EPFO: ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ! ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
Pension Hike
EPFO: ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ! ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!
camera icon7
Big Drop in Gold Prices
ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!
IND vs ENG: ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಐವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋತಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ!!
camera icon5
Ind vs Eng
IND vs ENG: ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಐವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋತಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ!!
ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈಕೆ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..! ಅಂದು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಇಂದು ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
camera icon5
ACTRESS
ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈಕೆ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..! ಅಂದು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಇಂದು ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
Karnataka Budget 2026: ಚಾಮರಾಜನಗರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಸ್ತು.. ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ ರೈತರು

Karnataka Budget 2026:  ಇಂದು (ಮಾ. 6) ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಾಖಲೆಯ 17 ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೈಸೂರು- ಊಟಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ‌ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಮಂಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ  2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು- ಊಟಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಠಾಣೆ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಸಿಎಂ ನೂತನ‌ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಠಾಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Karnataka Budget 2026: ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ʼಇಂದಿರಾ ಆಹಾರ ಕಿಟ್‌ʼ ಘೋಷಣೆ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ:
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು 12 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ  ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಡುತೊರೆ ಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 490 ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹನೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈತರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ಸಿಎಂಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಅಸ್ತು ಎಂದಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು, ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜೀಪುರದಲ್ಲಿ 
ರೈತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Karnataka Budget 2026: ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಮುಕ್ತಿ ಕನಸಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್

ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸಗೊಂಡ ರೈತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ- ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ತುಂಬಲು ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂದು ಮುಂಗಡಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್: 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು  ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು ಕೂಡ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳು, ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು‌.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Karnataka Budget 2026Budget 2026Karnataka budget 2026 kannadaKarnataka State Budgetಬಜೆಟ್ 2026

Trending News