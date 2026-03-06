English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka Budget
  • ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ - ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಯ್ಯ- ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಆಕ್ರೋಶ

'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ - ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಯ್ಯ'- ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 6, 2026, 02:22 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀಡದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ
  • ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಸಡ್ಡೆಯ ಧೋರಣೆಯು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ
  • ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Panchagrahi Yoga
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ವಿಕೆಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್!‌
camera icon6
ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ವಿಕೆಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್!‌
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ...ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon6
T20 World Cup 2026
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ...ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸಾರಾ..! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ..
camera icon6
Sara Tendulkar
ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸಾರಾ..! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ..
'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ - ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಯ್ಯ'- ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಆಕ್ರೋಶ

Karnataka Budget 2026-27: ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Karnataka Budget 2026: ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 'ಅಹಿಂದ ಮಂತ್ರ' ಜಪಿಸಿದ ಸಿದ್ದು..!  

ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ  'ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಸಡ್ಡೆಯ ಧೋರಣೆಯು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ  ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಹಾಗೂ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯೇ  ಹೊರತು 45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ "ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು" ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Karnataka Budget 2026: ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು..?

ಅತಿ ಶೋಷಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯದವರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀಡದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author
Karnataka Budget 2026Akkai PadmashaliKarnataka Budget 2026Karnataka Budget 2026 Live UpdatesSiddaramaiah Budget 2026

Trending News