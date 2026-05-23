Bengaluru Old Railway Station Reopen: ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲಾರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೇರಳ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳು ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿವೆ? ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Bengaluru East Railway Station Reopen And Train Detais: ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 25, 2026 (ಸೋಮವಾರ) ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲುಗಳ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಭಾಗದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್:
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲಾರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಪಡೆಯುವ ರೈಲುಗಳ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಆಗಮನ/ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16021 ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ –ಅಶೋಕಪುರಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: 02:57 / 02:58
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16220 ತಿರುಪತಿ – ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: 03:32 / 03:33
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12657 ತಮಿಳುನಾಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:47ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:48ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ.
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16231 ಕಡಲೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ – ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: 04:44 / 04:45
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11301 ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ (ಮುಂಬೈ) – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: 04:59 / 05:00
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12785 ಕಾಚಿಗುಡ – ಅಶೋಕಪುರಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು: 05:23 / 05:24
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16235 ಟುಟುಕೋರಿನ್ – ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: 05:29 / 05:30
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66519 ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 05:59 / 06:00
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16525 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: 06:22 / 06:23
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16519 ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 06:55 / 06:56
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66584 ಧರ್ಮಪುರಿ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 07:24 / 07:25
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66555 ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 08:02 / 08:03
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66529 ಕುಪ್ಪಂ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 08:39 / 08:40
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66588 ಕೋಲಾರ – ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಮು: 09:05 / 09:06
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66512 ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 09:25 / 09:26
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 18463 ಭುವನೇಶ್ವರ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: 10:35 / 10:36
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66541 ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 10:54 / 10:55
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66545 ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 15:39 / 15:40
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12577 ದರ್ಭಾಂಗಾ – ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: 16:14 / 16:15
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66543 ಕುಪ್ಪಂ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 16:33 / 16:34
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66592 ಕೋಲಾರ – ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಮು: 16:53 / 16:54
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66549 ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 17:45 / 17:46
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66582 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 18:32 / 18:33
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16551 ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ – ಅಶೋಕಪುರಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: 19:16 / 19:17
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66560 ಅನಂತಪುರ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 18:46 / 18:47
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11013 ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ (ಮುಂಬೈ) – ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: 20:09 / 20:10
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16521 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು: 22:29 / 22:30