KSR Bengaluru–Sindhanur Daily Express: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
New Timings for KSR Bengaluru–Sindhanur Daily Express: ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಸಿಂಧನೂರು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ ಆಗಲಿದೆ:
ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಸಿಂಧನೂರು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಸಿಂಧನೂರು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣ:
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17391 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಸಿಂಧನೂರು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 20, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೈಲು ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಈಗಿರುವ 00:15 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ 23:40 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ:
ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಸಿಂಧನೂರು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17391 ಎಂದಿನಂತೆ ಹಳೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ 00:15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇ ದಿನ (ಜೂನ್ 19) 23:40 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17381 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಸಿಂಧನೂರು ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಡಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17391 ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 23:40 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಯಶವಂತಪುರ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:
ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಸಿಂಧನೂರು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಮತ್ತು ಹೊರಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ರೈಲು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 00:20/00:21 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ 23:46/23:47 ಗಂಟೆಗೆ, ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ 00:26/00:27 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ 23:52/23:54 ಗಂಟೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರಕ್ಕೆ 00:37/00:38 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ 00:04/00:05 ಗಂಟೆಗೆ, ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಗೆ 00:54/00:55 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ 00:21/00:22 ಗಂಟೆಗೆ, ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರಕ್ಕೆ 01:14/01:15 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ 00:41/00:42 ಗಂಟೆಗೆ, ತುಮಕೂರಿಗೆ 01:22/01:23 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ 00:48/00:49 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 01:37/01:38 ಗಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ 01:03/01:04 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ/ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉಳಿದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.