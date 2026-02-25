davangere news : ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾ*ವು

davangere news: ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಮುಜಮಿಲ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹದಿಹರಿಯದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮುಜಮಿಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಜಮಿಲ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೊತ್ತಾದರೂ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆಳೆಯರು ಆತನ್ನು ಎದ್ದೇಳಿಸಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಜಮಿಲ್ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಜಮಿಲ್ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.