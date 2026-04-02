ಕರ್ನಾಟಕದ 10 ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 16,946 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 2, 2026, 10:13 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ 10 ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 16,946 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 13,675 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3,270 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಿ. ಅನಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲ್​ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 89ರಷ್ಟು ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.ಘಾಟ್​ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ವೊಳಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಶೇ. 8ರಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಮಾರ್ಗ ರ್ಪೂಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಈ ಬಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಥಿರ್ಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9,487.88 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 8,489.67 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಶೇ. 11.76ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ ಸಾಧನೆಯಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಗುರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೇ. 89.37ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ಜೋಡಿ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 9 ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 6 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್​ ಫಾಸ್ಟ್​ ರೈಲುಗಳನ್ನಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 27 ಮೆಮು ರೈಲುಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಂತೆ ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

409 ಕಿಮೀ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲುಗಳಿಂದ 3,468.94 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,172.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 9.33ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಸಲ್​ ಆದಾಯ 108.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
 

