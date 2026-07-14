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  • /ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಹಿಂದೆ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡೀಲ್: ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ: ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ದೇವೇಗೌಡ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಹಿಂದೆ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡೀಲ್: ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ: ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ದೇವೇಗೌಡ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 14, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:32 PM IST
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಹಿಂದೆ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡೀಲ್: ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ: ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ದೇವೇಗೌಡ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಹಿಂದೆ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡೀಲ್: ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ: ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ದೇವೇಗೌಡ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!
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