English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎರಡನೇ ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹಾಸನಾಂಬೆ : ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಜನ

ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಒದಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹದಿಮೂರು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 10, 2025, 07:34 PM IST
  • ನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ
  • ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ.
  • ಖುಷಿಯಿಂದ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳರಿಂದ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸೋಲೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ
camera icon6
Yuti Drishti Yoga
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳರಿಂದ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸೋಲೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon6
Powerful Lakshmi Narayana Yoga
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
camera icon10
Bollywood
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
camera icon5
Leela Chitnis
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
ಎರಡನೇ ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹಾಸನಾಂಬೆ : ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಜನ

ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ ದರ್ಶನದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ದರ್ಶನಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡಾ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಒದಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹದಿಮೂರು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ನಿನ್ನೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಭಕ್ತರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದ್ರು. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಇನ್ನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಐಪಿ ವಿವಿಐಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಕೂಡಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆದ ಗಣ್ಯರು 7ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಅತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦.೩೦ರಿಂದ ೧೨.೩೦ ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಅತಿ ಗಣ್ಯರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಲಕ್ಸುರಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ‌ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನೆರವೇರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.  ಇಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ.ಮಂಜು, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರೂಜಿ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮೃತ್ಯು

ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾಳೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Hasanambe DarshanDevi darshanLatest Newslatest news today

Trending News