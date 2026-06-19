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ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌; ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರೇ ಬಲಿ

ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ (Mysuru) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 19, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:10 AM IST
ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌; ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರೇ ಬಲಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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