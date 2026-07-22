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ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ 30 ಯುವಕರ ಬಲಿ, ಮೋದಿ ಉತ್ತರಿಸಲೇಬೇಕು: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ

ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 30 ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಉತ್ತರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 22, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:10 PM IST
ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ 30 ಯುವಕರ ಬಲಿ, ಮೋದಿ ಉತ್ತರಿಸಲೇಬೇಕು: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ 30 ಯುವಕರ ಬಲಿ, ಮೋದಿ ಉತ್ತರಿಸಲೇಬೇಕು: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ
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