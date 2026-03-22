ಸೊಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ..! ಕೊನೆಗೆ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ 74 ವರ್ಷದ ವೃದ್ದನ ಅಂತ್ಯ ..!

ಯಾದಗಿರಿ: ಆ ಗ್ರಾಮದ ವೃದ್ದನ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜಮೀನಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧನನ್ನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೃದ್ದ ಮಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನ ಅಂದರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವೃದ್ದನ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್:
ತಂದೆಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೋಳಾಡಿದ ಮಗನೇ ಕೊಲೆಗಾರ.. ತಂದೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಗನಿಂದ್ಲೇ ಕೊಲೆ.. ಯೆಎಸ್ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ.. ಹೌದು, ಇದೇ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 12 ರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ 74 ವರ್ಷದ ಪಂಪಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ ಎಂಬಾತನ ಕೊಲೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು..ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಈ ಹಂಪಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ ಪುತ್ರ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ವಡಗೇರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದ.. ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನೋದೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೆ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಎದುರಾದರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ!
74 ವರ್ಷ ವೃದ್ದ ಹಂಪಣ್ಣನ ಕೊಲೆ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ..
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತಿರುಪತಿ ಮೂಲದ ನಾಲ್ಕು ಆದ್ರು ಕೊಲೆಗೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹಂಪಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ ಪುತ್ರ ನರಸರೆಡ್ಡಿ.. ಹಂಪಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ್ ಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಇದೆ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ತಿರುಪತಿ ಮೂಲದ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ತನ್ನಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆನೇ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ ಹಂಪಣ್ಣ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ.ಕೇವಲ ಮಗನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಈ ಹಂಪಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೋಬರಿ 48 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲಾ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಉಳಿದ 36 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಕತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಊರಲ್ಲಿ ಮೂರ ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಇದ್ರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಮೀನು ಸೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದ.ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಬಳಿಕವೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಸೆಡ್ ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅದೆ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮಗ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಪತ್ನಿಗೂ ಸಹ ಇದೆ ಸೆಡ್ ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಜನರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗಲ್ ತರಬೇತಿ..! ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಯುದ್ದ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ..!
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 74 ವಯಸ್ಸು ಆದ್ರು ಹಂಪಣ್ಣ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸೆಡ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ.ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ ಈಗ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ