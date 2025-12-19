English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಖಾತೆಗೂ ಜಮಾ ಆದ 79 ಕೋಟಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ..!

ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಖಾತೆಗೂ ಜಮಾ ಆದ 79 ಕೋಟಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ..!

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 2 ಸಾವಿರ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿರೋದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 2023 ರಿಂದ 2024 ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 79 ಕೋಟಿ ರೂ ಜಮೆ ಆಗಿದ್ದು,ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 19, 2025, 07:46 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ
  • ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಡವಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೋತ
  • ಸತ್ತವರ ಖಾತೆಗೂ ಜಮೆ ಆದ 79 ಕೋಟಿ ಹಣ ಜಮೆ..

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
camera icon5
Lucky Actress
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
camera icon5
‌Bigboss kannada 12 gilli kavy fight
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
camera icon5
ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
ಬ್ರೇಕಾಫ್ ಬಳಿಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು!
camera icon5
ಬ್ರೇಕಾಫ್ ಬಳಿಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು!
ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಖಾತೆಗೂ ಜಮಾ ಆದ 79 ಕೋಟಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ..!
file photo

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರದ‌ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ.ನಿತ್ಯವೂ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೀಂ ಕೂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಯುವನಿಧಿ ಯುವಕರ ಪಾಲಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಆಗಿರೋ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆ‌ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಣ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು..ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತು ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಬರೋ‌ ಮುನ್ನ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿಗಳ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣವೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕೂಡ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರೋದು ಅಷ್ಟೆ ನಿಜ.ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಯುವನಿಧಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮನೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಣ ಹಾಕಲಾಗ್ತಿದೆ.ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆ ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಪಾದನೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂದೆಗೆ ಯುವಕ ಬಲಿ; ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ‌ ಎಂದು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಕೊಂದ ರಿಯಲ್ ಪಾತಕಿಗಳು..!

ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಣ ಸೇರಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 79 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗವಾಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಟಾ ಬಯಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ.. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಕೃತ ದಾಖಲೆಯೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ.

ಒಂದಲ್ಲ .. ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 64 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ 

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 2 ಸಾವಿರ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿರೋದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 2023 ರಿಂದ 2024 ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 79 ಕೋಟಿ ರೂ ಜಮೆ ಆಗಿದ್ದು,ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಗ್ಪುರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸಿದು 3 ಸಾವು

ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪರದಾಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಕೌಂಟ್ ಗೂ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಣ ಬಿಡಿಸಿ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ರೈಲು ಹೋದಮೇಲೆ‌ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಂದಬುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನಾವರಣ ಅನ್ನೋದು ಸಾಭೀತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರೆತಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಿ ಅಂತ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. 

 

About the Author
Gruha Lakshmi paymentLaxmi HebbalkarKarnataka Minister Laxmi HebbalkarMinister for Women and Child Development Laxmi Hebbalkarಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್

Trending News