ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಇತಿಹಾಸ ಜಿಟಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಜಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿರುವ ಕೇವಲ 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 71.85 ರ ಅದ್ಭುತ ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 153.82 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 503 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ 2023ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಶತಕ ಸೇರಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮೇ 19, 2022 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭರ್ಜರಿ 73 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭವ್ಯ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಜೇಯ 70 ರನ್ ಚಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸೀಸನ್ನ ಮೇ 4 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಿಟರ್ನ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ 42 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಂತೂ ಜಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2026 ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ 81 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸುಲಭ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ವಾರ ಮೇ 26 ರಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಎಚ್ಪಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ 92 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 500 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ 600 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ತಂದುಕೊಡಲಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.