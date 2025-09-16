ಮನೆ ಲೀಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ : ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನೇ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಗೆ ಮನೆ ಪಡೆಯುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಲೀಸ್ ಗೆ ಮನೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡವೇಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಡವರ ಮನೆಯನ್ನು ಲೀಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟಿನಾ ಹೋಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಲೀಕ ವಿವೇಕ್ ಕೇಶವನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಯಿಂದ 60 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಈತನ ಮೇಲಿದೆ. ಕೆಟಿನಾ ಹೋಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ವಿವೇಕ್ ಕೇಶವನ್ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲೀಸ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವಹಿವಾಟು ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೊಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೀಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿಯ ಕೆಟಿನಾ ಹೋಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಬಂದಾಗಆಫೀಸ್ ಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿವೇಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವಿವೇಕ್ ಕೇಶವನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರುವ ವಿವೇಕ್ ಕೇಶವನ್ ಸದ್ಯ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
