ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನಗರದ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾಹಾಂತೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ವಿವಾದ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಣಸಿರಸಗಿಯ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 37/4 ಮತ್ತು 5 ರಲ್ಲಿನ ಮಾಹಾಂತೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ,ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ! ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ ಸೈಟುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಲೇಔಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮನೆಗಳ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್' ತೋರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಶಾಸಕರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ರಾಜಕುಮಾರ ನಡಗೇರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ, ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜನ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನರೇ ಇಲ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ಗೆ ₹40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?" ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಎಸಗಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜಕುಮಾರ ನಡಗೇರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.