English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಿನ್ನಲೆ 2 ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಬಡೆದಾಟ

ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಿನ್ನಲೆ 2 ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಬಡೆದಾಟ

Nadiharahalli: ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಬಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 9, 2026, 10:17 PM IST
  • ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಿನ್ನಲೆ 2 ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ.
  • ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಬಡೆದಾಟ.
  • 40 ವರ್ಷದ ಜಗಳ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 2 ಪರಿವಾರ ಗಲಾಟೆ.

Trending Photos

ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೆನ್ಶನ್!‌ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ..
camera icon5
no pension to these central government employees
ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೆನ್ಶನ್!‌ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ..
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಹಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ
camera icon5
Home Hacks
ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಹಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ... ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon6
Shukra Gochar
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ... ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಿನ್ನಲೆ 2 ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಬಡೆದಾಟ

Nadiharahalli: ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಬಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭತ್ತದ ನಾಟಿಗೆ ಹದಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ಕುಟುಂಬ. ಕೇಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಬಿಡದೆ ಮನಸೋಇಚ್ಚೆ ಹೊಡೆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು. ಇತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಗಾಯಾಳು. ಇದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನದಿಹರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು. ಹೌದು ನದಿಹರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗೌಡರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗೌಡ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕೋಟೆಗೌಡರ ಪರವಾಗಿತ್ತು, ಪಹಣಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋಟೆಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಏಕಾಏಕಿ 2 ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೆಗೌಡರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಏಕಾಏಕಿ 30 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಕುಟುಂಬಗಳು 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಲಯಕ್ಕೆ ದಾವೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ‌ಮಾಡಿತ್ತು. ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಂತೆ ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಲು ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದವು. ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಜಮೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಮೀನು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸ್ಟ್ರೇ ನೀಡಿದೆ. ಅದರೂ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚನ್ನಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸಂಬಂಧ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕುಮಾರಪಟ್ಟಣಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

haveriRanebennurNadiharahalliLand disputefamily clash

Trending News