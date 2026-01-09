ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಿನ್ನಲೆ 2 ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಬಡೆದಾಟ

Nadiharahalli: ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಬಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭತ್ತದ ನಾಟಿಗೆ ಹದಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ಕುಟುಂಬ. ಕೇಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಬಿಡದೆ ಮನಸೋಇಚ್ಚೆ ಹೊಡೆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು. ಇತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಗಾಯಾಳು. ಇದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನದಿಹರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು. ಹೌದು ನದಿಹರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗೌಡರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗೌಡ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕೋಟೆಗೌಡರ ಪರವಾಗಿತ್ತು, ಪಹಣಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋಟೆಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಏಕಾಏಕಿ 2 ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೆಗೌಡರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಏಕಾಏಕಿ 30 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಕುಟುಂಬಗಳು 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಲಯಕ್ಕೆ ದಾವೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿತ್ತು. ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಂತೆ ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಲು ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದವು. ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಜಮೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಮೀನು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸ್ಟ್ರೇ ನೀಡಿದೆ. ಅದರೂ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚನ್ನಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸಂಬಂಧ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕುಮಾರಪಟ್ಟಣಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.