/ಸಿಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವಮಾನ; ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಅವಾಜ್‌!

KIADB official: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯವರೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.. ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಹೋದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗು ಲಾಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅವಮಾನ.. ರೈತರ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಲು ಹೋದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅವಾಜ್ ..ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಅಂತಾ ಅವಾಜ್ ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೈಲ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಹೌದು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಸಿಇಓ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಇಂದು ಆವಮಾನ ಆಗಿದೆ..ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಹೋದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗು ರೈತರ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ...ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ..ನಾನು ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ..ನೀವು ಚೆಂಬರ್ ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾ ಗದರಿದ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ..
ಅನಂತರ ರೈತರ ಪರ ವಕೀಲರು ದಬಾಯಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ , ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು..
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ KIADB ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (KIADB) ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ..ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಮನಗರದ JMFC ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು KIADB ಕಚೇರಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಭೂಪರಿಹಾರ ನೀಡುಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರ ಪರ ವಕೀಲ ದೇವೆಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ಕೇಳಲು ಹೋದ ರೈತರು ಹಾಗು ಲಾಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ ..ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಾ ಕಾಲಾಹರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ..ಇವತ್ತು ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಎಸ್ ಎಲ್ ಓಗಳಾದ ತೇಜಸ್,ವೆಂಕಟೇಶ್ ,ಶಿವರಾಜ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ..ಡಿಕೆಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸವಂತೆ ರೈತರ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೆ .ಇದೇವೇಳೆ ಸಿಇಓ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು
ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ KIADB ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರು ನಿತ್ಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಿಎಮ್ ಡಿಕೆಶಿ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗುತ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ..