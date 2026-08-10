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ಸಿಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವಮಾನ; ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಅವಾಜ್‌!

 KIADB official: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯವರೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.. ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಹೋದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗು ಲಾಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅವಮಾನ..ರೈತರ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಲು ಹೋದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅವಾಜ್ ..ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ‌ ಅಂತಾ ಅವಾಜ್ ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೈಲ್ ಸ್ಟೋರಿ 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 10, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:41 PM IST
ಸಿಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವಮಾನ; ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಅವಾಜ್‌!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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