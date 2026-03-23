ಕರ್ನಾಟಕ ತಿರುಪತಿ ಮಂಜುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣನಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ

ಮಂಜುಗುಣಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಊರು. ಶಿರಸಿಯಿಂದ 26 KM ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 23, 2026, 04:27 PM IST
  • ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಮಂಜುಗುಣಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣನಿಗೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ
  • ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿರುಪತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ
  • ರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು-ಕಾಯಿ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ

Shri Manjuguni Venkataramana Temple: ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿರುಪತಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಿರುಮಲ ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾಗತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿರುಪತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 27ರಿಂದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬೀಜಾವಾಪ, ಉತ್ಸವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಾತೃಕಾ ಸ್ಥಾಪನೆ, ದೇವನಾಂದಿ, ವರಣ, ಮಧುಪರ್ಕ, ಭೇರಿತಾಡನ, ಯಾಗಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಧ್ವಜಪೂಜಾ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಕಾರ ಬಲಿ, ರತ್ನ ಮಂಟಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾ ಉತ್ಸವ, ಗಜಯಂತ್ರೋತ್ಸವ, ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಸಿಂಹ ಯಂತ್ರೋತ್ಸವ, ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಶೇಷ ಯಂತ್ರೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ದೇವರ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ, ಮಹಾದಂಡಬಲಿ ಮತ್ತು ಗರುಡಯಂತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರ ಗುರುವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಥಾರೋಹಣ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಥ ಎಳೆಯುವುದು ನಂತರ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಥ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು-ಕಾಯಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

