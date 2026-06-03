ಹಾಸನ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಲಾಂಗು, ಮಚ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಮೂವರು ದರೋಡೆಕೋರರ ತಂಡವೊಂದು ಒಂಟಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಭೀಕರ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿದೆ.ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಎಂಬುವವರ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಂಟಿ ಮನೆಯೇ ದರೋಡೆಕೋರರ ಸಂಚಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಈ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆದು ಖದೀಮರು ಒಳನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏರ್ ಗನ್ ತಂದು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕ!
ಖದೀಮರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಏರ್ ಗನ್ ತಂದು ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಯಸಾಧಕ ದರೋಡೆಕೋರರು ಗನ್ ಸಮೇತ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೋಣೆಯೊಂದರ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ದರೋಡೆಕೋರರು ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮತ್ತು 26 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೋಣೆಯೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ಏರ್ ಗನ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಏರ್ ಫೈರ್). ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರು "ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು" ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ದರೋಡೆಕೋರರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದರೋಡೆಕೋರರ ಈ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಲೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಶ್ವಾನದಳ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಾಲತೇಶ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಖದೀಮರು ಬೈರಾಪುರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಆಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದರೋಡೆಕೋರರ ಪತ್ತೆಗೆ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.