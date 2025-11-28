English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು’ ಅನ್ನೋ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 28, 2025, 10:45 PM IST
  • ಹೆತ್ತವರ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆ ಜಯಶ್ರೀ-ಅನಿಲ್ ಪ್ರೀತಿ
  • ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾಯ್ತು ಪರಿಚಯ, ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿ
  • ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು.. ಮಾಡಿದರೆ ಜಗಕೆ ಹೆದರಬಾರದು.. ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೋಡಿಯ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೂ, ಹೆತ್ತವರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು, 19 ವರ್ಷ ಎದೆಗವುಚಿ ಸಾಕಿದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಹೌದು, ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ. ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚೀಮಂಡಹಳ್ಳಿಯ ಜಯಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡಹಳ್ಳಿಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಜೋಡಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ, ಅನಿಲ್ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲಾ ಅನಿಲ್ ಕಣ್ಣು ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ (Instagram) ಹೈ-ಹಲೋ ಶುರುವಾಗಿ, ಅದು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್‌!..ಲೀಕ್‌ ಆಯ್ತು ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್‌ ರಹಸ್ಯ

ವಿಷಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಪೋಷಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಇದ್ರಿಂದ ಬೆದರಿದ ಜಯಶ್ರೀ, "ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ" ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ, ಬೆದರಿದ ಈ ಜೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ

ಅಸಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ.. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಜಯಶ್ರೀ ಪೋಷಕರು ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ರು. "ಮಗಳೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬಿಡು, ನಾವೇ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ" ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೇಮದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಹೆತ್ತವರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕರಗಲೇ ಇಲ್ಲ. "ನಾನು ಮೇಜರ್, ನನ್ನಿಷ್ಟ.. ಇವನ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ" ಅಂತ ಕಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆಸಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕಿದ ಮಗಳು, ಕೊನೆಗೆ ಹೀಗೆ ನಡುನೀರಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪೋಷಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿದಂತಾಗಿದೆ.

