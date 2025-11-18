English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ; ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ; ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಲಗಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 18, 2025, 01:06 AM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು
  • ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು
  • ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು

Trending Photos

ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,
camera icon6
Gem and Jewellery Export Promotion Council
ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
camera icon5
Aaradhya Bachchan
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
camera icon6
this actress rejected salman khan movie
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?
camera icon5
Lakshmi Nivasa serial update
ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?
ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ; ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬರು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀಘ್ರವೇ Redmi Note 15 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆತ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆ ತೋರಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೈ-ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್. ಆತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ರೆ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ತಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತ ಅಸಹನೆಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಭಮನ್ ಸಾರಾ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಲಗಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.ಸದಾಶಿವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬಾತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು.

About the Author
Cab Drivercrime newsLatest Kannada NewsKannada Updates

Trending News