  ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 900 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಗೂಡು ಸೇರಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಪಾರಿವಾಳ!

ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 900 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಗೂಡು ಸೇರಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಪಾರಿವಾಳ!

ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ (ದಿಕ್ಕು ಪತ್ತೆ), ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 22, 2026, 04:22 PM IST
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಳವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ
  • ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿ ಬಿಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 900 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಗೂಡು ಸೇರಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಪಾರಿವಾಳ!

ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ (ದಿಕ್ಕು ಪತ್ತೆ), ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ದಾರಿ ಹೂಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಬಲ್ಲ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೈಜ ನಿದರ್ಶನ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಳವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು  ಎಂಬುವರು ತನ್ನೂರಿನಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸಾಕಿದ್ದ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ  ಓಬಣ್ಣ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾರಿಬಿಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರು.ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ  ರಾಜು ಸಾಕಿದ್ದ ಮದಕರಿ ಹೆಸರಿನ ಪಾರಿವಾಳ ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿ ಬಿಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಳವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜುಗೆ  ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದ್ದು ತಾನು ಸಾಕಿದ ಪಾರಿವಾಳದ ತಿಕ್ಷಣತೆ, ಚಲನಶೀಲ ಅಳೆಯಲು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ  ಪಡೆಯಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಸಾಕಿರುವ ಪಾರಿವಾಳ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿರುವ ಈ ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ "ಮದಕರಿ"ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾಗೂ ಓಬಣ್ಣಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆ ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.ಸುಧೀರ್ಘ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ರಾಜುಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾರಿವಾಳ (ಮದಕರಿ)ಜನವರಿ 21ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಸ್ವಂತ ಗೂಡಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಓಬಣ್ಣಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾರಿವಾಳ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಊರು ಸೇರಿಲ್ಲ.

ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಹೊರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಬಿಡುವುದು ಸಾಮನ್ಯ. ಹೀಗೆ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಿಡುಗ, ಹದ್ದಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಮಾತ್ರ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ 21ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪಾರಿವಾಳ ಕಂಡು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ದೂರದ ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 900ಕಿಮೀ  ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

pigeon surprisedಶಬರಿಮಲೆ

