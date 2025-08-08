English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವೀರಯೋಧನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ: ಕಿರಣರಾಜ್ ಅಮರ್ ರಹೇ

Agniveer Warrier Died: 'ಅಗ್ನಿವೀರ್' ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಯುವ ವೀರಯೋಧ ಕಿರಣರಾಜ್ ಕೇದಾರಿ ತಿಲಸಂಗ (23) ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 8, 2025, 12:00 PM IST
  • ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಧ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮರಣ
  • ಕಳೆದ 15 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಯೋಧ
  • 23ವರ್ಷದ ಕಿರಣರಾಜ್ ಕೇದಾರಿ ತಿಲಸಂಗ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ

Trending Photos

ಗಂಡ ಸಾಯುತ್ತಲೇ ಮೈ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಫೊಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
camera icon6
renu sudhi
ಗಂಡ ಸಾಯುತ್ತಲೇ ಮೈ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಫೊಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
ಸಮಂತಾದು ಬರೀ ನಾಟಕ.. ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಗಚೈತನ್ಯ! ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ
camera icon8
Samantha Naga Chaitanya divorce
ಸಮಂತಾದು ಬರೀ ನಾಟಕ.. ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಗಚೈತನ್ಯ! ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
camera icon5
Avocado benefits for women
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
camera icon9
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವೀರಯೋಧನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ: ಕಿರಣರಾಜ್ ಅಮರ್ ರಹೇ

Agniveer Warrier Died: ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಯೋಧ ಕಿರಣರಾಜ್ ಕೇದಾರಿ ತಿಲಸಂಗ (23) ಅವರು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಪಟಿಯಾಲಾ ರೆಜೀಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 15 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕಿರಣರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.

ಕಿರಣರಾಜ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥಣಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ತೆರೆದ ವಾಹನ ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯಾಯ ಜನರ ಮದ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ  ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೃತ ಯೋಧ ಕಿರಣರಾಜ್  ಅವರ ಸ್ವ-ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.ಯೋಧನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೆರೆದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದು ಕಿರಣರಾಜ್ ಅಮರ ರಹೇ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿದರು.

AgniveerSoliderIndian ArmyAgniveer Warrior Diedheart attack

Trending News