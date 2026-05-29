ಹಾಸನ: ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.ಆಕೆಯನ್ನ ಪತಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಮದುವೆಯಾದಗಿನಿಂದಲೂ ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಆಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಆಕೆಯನ್ನ ಪತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಜೋರಾಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು ನಿನ್ನೆ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಹಾಸನದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಕೆಂಚಾಗಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾಣದೇ ಬದಲಿಗೆ ಸೂತಕದ ಚಾಯೆ ಅವರಿಸಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಾಸನ ಗುಲ್ಶಿರ್ ಬಾನು ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸೈಫ್ ವುಲ್ಲಾ ನಡುವೆ ಮದುವಾಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ.. ನಂತರ ಪತಿ ಸೈಫ್ವುಲ್ಲಾ ಪತ್ನಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನಗೆ ಇದ್ದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ.
ನಿನ್ನೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಿಡದ ಪಾಪಿ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನಂತೆ, ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಳಂತೆ.ಆಕೆಯನ್ನ ಸೈಫುಲ್ಲಾನೇ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿತ್ತಂತೆ. ಪತ್ನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಸೈಫ್ ವುಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಸೈಫ್ ಉಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿದ್ದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆರೋಪಿ ಜೊತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗುಲ್ಶಿರ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಗುಲ್ಶಿರ್ ಬಾನು ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪತಿ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು ಆ ಪಾಪಿ ಪತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶದ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.