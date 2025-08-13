ಹಾವೇರಿಯ ಮರಡೂರಿನ ಬಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಪಲ್ಟಿ!

ಹಾವೇರಿ: ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸುರೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮರಡೂರಿನತ್ತ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆದಂತಹ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್–ಕಮ್–ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಿ ತಲುಪಿದಾಗ, ಚಾಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೇರವಾಗಿ ನದಿಗೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಈಜುತ್ತಾ ದಡ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇನ್ನು ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಿದರು. ಅವರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜೀವ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೂ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದವು. ಇದರಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.