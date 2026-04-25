ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ..!

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ-ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಗ್ಗಾವತಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಶಂಬುನಾಥ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಳಂಗನವರ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇವರು ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದುಗ್ಗಾವತಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೀಟಿನ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುತ್ತುರಾಜ 'ರಾಜಕುಮಾರ'ನಾದ ಕಥೆ: ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಹಿಂದಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ 'ಗದುಗಿನ ಕುಬಸದ ಶಿವಪ್ಪನವರು'.!
ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ M.D. ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 55 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 88 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ.ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಪಡದ ಶಂಬುನಾಥ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಹರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಶಂಬುನಾಥ ಅವರ ಈ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಶಂಬುನಾಥ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಶಂಬುನಾಥ ಅವರು ತೋರಿದ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.