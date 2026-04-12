  • ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾದ ಯುವಕ: ಪ್ರೇಯಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ದೂರು

ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾದ ಯುವಕ: ಪ್ರೇಯಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ದೂರು

Bengaluru Crime News: ಅಭಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಅದೇನೆ ಇದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಆತನ ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ. ಹದಿಹರಯದಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹುಚ್ಚಾಟ ಆಡಿದ್ದ ಮಾನಸಿ ಕೂಡ ಕೇಸು ಗೀಸು ಅಂತ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 12, 2026, 06:59 PM IST
  • ಮಾನಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಶೇಕ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ.
  • ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಶೇಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರಂತೆ.
  • ಈ ವೇಳೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆದು ದೂರು ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.

ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾದ ಯುವಕ: ಪ್ರೇಯಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ದೂರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹೆತ್ತವರ ಆಸೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಯಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 9ನೇ ತಾರೀಖು  23ವರ್ಷದ ಅಭಿಶೇಕ್ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ, ಅಭಿಶೇಕ್ ಸಾವಿಗೆ ಆದೇ ಏರಿಯಾದ ಯುವತಿ ಮಾನಸಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಶೇಕ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಶೇಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿ ಪೋಷಕರು ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಶೇಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ  ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರಂತೆ.ಈ ವೇಳೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆದು ದೂರು ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಶೇಕ್ ದೂರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅಭಿಶೇಕ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆದ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು ಮುಡಿತ್ತೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾನಸಿ ಅಭಿಶೇಕ್ ನ ಅವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾನಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಅಭಿಶೇಕ್ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಇನ್ನು ಮಾನಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಶೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪೊಲೀಸ್ರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಟ್ ಗಳು ಖಾಕಿ ಕೈ ಸೇರಿವೆ. ಅಭಿಶೇಕ್ ಸಾವಿಗೆ ಮಾನಸಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಅದೇನೆ ಇದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಆತನ ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ. ಹದಿಹರಯದಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹುಚ್ಚಾಟ ಆಡಿದ್ದ ಮಾನಸಿ ಕೂಡ ಕೇಸು ಗೀಸು ಅಂತ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.

