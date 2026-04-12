ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹೆತ್ತವರ ಆಸೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಯಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 9ನೇ ತಾರೀಖು 23ವರ್ಷದ ಅಭಿಶೇಕ್ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ, ಅಭಿಶೇಕ್ ಸಾವಿಗೆ ಆದೇ ಏರಿಯಾದ ಯುವತಿ ಮಾನಸಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾನಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಶೇಕ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಶೇಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿ ಪೋಷಕರು ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಶೇಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರಂತೆ.ಈ ವೇಳೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆದು ದೂರು ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಶೇಕ್ ದೂರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅಭಿಶೇಕ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆದ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು ಮುಡಿತ್ತೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾನಸಿ ಅಭಿಶೇಕ್ ನ ಅವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾನಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಅಭಿಶೇಕ್ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಇನ್ನು ಮಾನಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಶೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪೊಲೀಸ್ರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಟ್ ಗಳು ಖಾಕಿ ಕೈ ಸೇರಿವೆ. ಅಭಿಶೇಕ್ ಸಾವಿಗೆ ಮಾನಸಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್!
ಅಭಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಅದೇನೆ ಇದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಆತನ ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ. ಹದಿಹರಯದಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹುಚ್ಚಾಟ ಆಡಿದ್ದ ಮಾನಸಿ ಕೂಡ ಕೇಸು ಗೀಸು ಅಂತ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.