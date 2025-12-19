ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂದೆಗೆ ಯುವಕ ಬಲಿ; ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ‌ ಎಂದು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಕೊಂದ ರಿಯಲ್ ಪಾತಕಿಗಳು..!

ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರು ನಗರ ಯಾವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿಯಾಯ್ತೊ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.. ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬರೊಬ್ಬರಿ ಆರೇಳು ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೀತಿದೆ, ಅದ್ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರಾ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ..ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಮಧುವನ್ ಅಂತ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದವರು..ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಯೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಹೌದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂದೆಕೋರರು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೇ ಮಧುವನ್ ನ ತೋಟದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುವನ್ರನ್ನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಂತಕರು, ಹೆಸರು ಮಹೇಶ ಹಾಗೂ ಸಫೀಉಲ್ಲಾ ಅಂತ ಮಹೇಶ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂದೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸಫೀಉಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.. 2018 ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಇದೇ ಮಹೇಶ್ ಮಧವನ್ ತಂದೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 15 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ.. ಆದ್ರೆ ಮಧುವರನ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿನಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಆಗ್ತಿರುತ್ವೆ.. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಗೊನೆ ತರಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಮಧವನ್ರನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತೋಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ರು.. ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಹಂತಕರು.. ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮಧುವನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದ್ರೂ ಹಣ ಸಹಾಯ, ಹೂಹ್ಣು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ.. ಮಧುವನ್ ಹೀಗೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿರೊದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹಂತಕರನ್ನ ಕೇವಲ ಮೂರುಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸಧ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಲ್ಲಿ ಹಂಡತಿ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಈಗ ಮಗನನ್ನ ಕಳೆಂದುಕೊಂಡಿರುವ ತಂದೆಯ ದುಃಖ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ..