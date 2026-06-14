Cool Drinks: ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಜ್ಯೂಸ್, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿದೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬನ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿಯೇ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದು, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಕುಡಿಯುವ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇದೀಗ ಯಾದಗಿರಿ (Yadgiri) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಜೀವವೇ ಹೋಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಯಾದಗಿರಿ (Yadgiri) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲು ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾಟಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲು ದೇಸಾಯಿ ಇದೀಗ ಹೆಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಜಯಪುರದ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲು ಇದೀಗ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಜೀವ!
ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಇದೀಗ ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ. 19 ವರ್ಷದ ಬಾಲು ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾಟಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಯುವಕ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಬಾಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಆತ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಫೇನ್, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದೆ ಯುವಕ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿದಷ್ಟೇ ಬಾಲು ದೇಸಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಂತೆ, ಆದರೆ ಆತನ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವೈಫಲ್ಯ ಇದೀಗ ಬಾಲು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಂಯತೆ ಮಾಡಿದೆ.