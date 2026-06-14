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Cool Drinks Death: ಕೂಲ್‌ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ ಕುಡಿದು ಹಾರಿಹೋಯ್ತು ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ! ಜ್ಯೂಸ್‌ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಷಾರ್‌

Cool Drinks: ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಕುಡಿಯುವ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.  ಅದೇ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇದೀಗ ಯಾದಗಿರಿ (Yadgiri) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಜೀವವೇ ಹೋಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 14, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:22 PM IST
Cool Drinks Death: ಕೂಲ್‌ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ ಕುಡಿದು ಹಾರಿಹೋಯ್ತು ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ! ಜ್ಯೂಸ್‌ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಷಾರ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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