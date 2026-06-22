ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೂ ಕೆಲವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನವೂ ದೊರೆಯದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ:
ಹೌದು, ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವನ್ನಾಗಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಐರಿಸ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್/ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತು ಪರಿಶೀಲನೆ:
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಸವೆತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧರು, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ.
ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಗತ್ಯ:
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ:
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಾಗಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ (ಲೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ನಂತಹ) ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೊದಲು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುಗತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳು ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಫಲಾನುಭವಿಯು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಐರಿಸ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಡಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ - ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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