ದಾಯಾದಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಟನ್ ಕಬ್ಬು

ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಆಳೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 22, 2025, 07:32 PM IST
  • ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಬರಿ ಬೂದಿಯೇ.
  • ಕಬ್ಬನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನದಾತ
  • ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ

ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಬರಿ ಬೂದಿಯೇ. ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬು.  ಕಬ್ಬನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನದಾತ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು,  ಗಡಿ ನಾಡು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಾರಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬಾತ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದದ್ದಾನೆ.  ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು.  ಇಬ್ಬರ ಜಮೀನು ಕೂಡಾ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವರ ದೊರೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಕಬ್ಜ ಮಾಡಲು ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೆ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆರೋಪ.

ಸದ್ಯ ಯಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಫರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ಏನೇ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೂ  ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಹಗೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತವೇ ಸರಿ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

