ಬೆಂಗಳೂರು : KPSC ಅಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂದ್ಕಡೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಇಡಿ, ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಡಿ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ನಡುವೆನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು.
ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯೇ ತಡೆಯೋ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಾಟ, ನೂಕಾಟವೂ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ತಂಡ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಸಿಎಂ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಪೊಲೀದ್ರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ತಡೆದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರು.
KPSC ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು.., ಹಾಗೆನೇ KPSC ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಮುಂಭಾಗವೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಖಾಕಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಗಳ ಚಕ್ರದರಿ ನುಸುಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಗರದ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ರು ಕುರಿ ಮಂದೆ ತುಂಬುವ ರೀತಿ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇ ಅವಧಿ ಮೀರಿರೋ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜತೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊರಟಿರೋ ಸಿಎಂ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿರುವವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಇನ್ನು IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೆನೇ ಇರ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡೆಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋ ಕೆಲ್ಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ.