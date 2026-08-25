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KPSC ಅಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧ ABVP ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ಚಂಡಿಡಿದು ವ್ಯಾನ್‌ಗೆ ತಳ್ಳಿದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ KPSC ಅಕ್ರಮದ ಕಾವು ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಹಗರಣವನ್ನ CBIಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ABVP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋಗೆ ಮುಂದಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ತಳ್ಳಾಟ, ನೂಕಾಟವೂ ನಡೆಯಿತು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಗೃಹಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಹಲವರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋ ಕೆಲ್ಸವೂ ಆಯ್ತು.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 25, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:22 PM IST
KPSC ಅಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧ ABVP ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ಚಂಡಿಡಿದು ವ್ಯಾನ್‌ಗೆ ತಳ್ಳಿದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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