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DK Shivakumar-Darshan: ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ 'D Boss'! ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

D Boss: ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 05, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:50 AM IST
DK Shivakumar-Darshan: ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ 'D Boss'! ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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