DK Shivakumar-Darshan: ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ 'D Boss'! ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

DK Shivakumar-Darshan: ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ (Ramanagar) ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು (Actor Darshan Fans) ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ 2026 ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kichcha Sudeep), ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Gilli), ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ (Anushree) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (CM DK Shivakumar) ಅವರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ "ಡಿ ಬಾಸ್... ಡಿ ಬಾಸ್" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ರಾಮನಗರದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಾಡಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದ ಸಿಎಂ ಅವರು, ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನಪದ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವು ಪರಂಪರೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಎಂ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ "ಡಿ ಬಾಸ್" ಅಡ್ಡಿ!
ಹೌದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ‘ಡಿ ಬಾಸ್’ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ "ಡಿ ಬಾಸ್.. ಡಿ ಬಾಸ್" ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು..
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ "ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ... " ಎಂದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಡಿಕೆಶಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾಷಣವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಮನಗರ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, "ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನಿರ್ಬೇಕು, ಈ ತರಹ ಹೇಳಿಯೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ... ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಫಲವಾಗಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.