ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ : ಟ್ರಯಲ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೊರಬರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 57ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ದೋಷಾರೋಪ ಹೊರಿಸಿದೆ. ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸದ್ಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಟ್ರಯಲ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ದಾಸ ರಾತ್ರಿ 9;30 ಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿ, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಬ್ಯಾರಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ದೋಷಾರೋಪ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ವಿಶೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಮರದ ಕೊಂಬೆ, ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗ, ಲಾಠಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ತಜ್ಞರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ 313 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲಿಸಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳ ವಾದಮಂಡನೆ ಆಲಿಸಲಿರುವ ಕೋರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲೂ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು 57ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.. ಆದರೆ ದಾಸ ತಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದಾಸನಿಗೆ ಜೈಲೆಗತೀಯಾಗಲಿದೆ.