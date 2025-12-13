English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನಟಿ ಹೇಮಲತ ಅವರಿಂದ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ವಶ

ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನಟಿ ಹೇಮಲತ ಅವರಿಂದ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ವಶ

Tumakuru: ಚಿತ್ರನಟಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹೇಮಲತ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಲಿಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 13, 2025, 09:58 AM IST
  • ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲಿಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ.
  • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ 20 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು.
  • ಅನುಮಾನ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ನಟಿ ಹೇಮಲತ.

ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನಟಿ ಹೇಮಲತ ಅವರಿಂದ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ವಶ

Tumakuru: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಚುರುಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ  ಚಿತ್ರನಟಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹೇಮಲತ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ನಟಿ ಹೇಮಲತಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ  20 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ, ಉಂಗುರ ಸೇರಿ, ಒಟ್ಟು 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಪೈಂಟ್‌ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ನಟಿ ಹೇಮಲತ ಅವರು ಪೋಲಿಸ್‌ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಒಡವೆ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳುವಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಕಿ ಹಣ..!

ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಶಂಕರ್ (26), ಗುರುರಾಜು (33) ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ (18) ಎಂಬ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ. ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕೆ.ವಿ. ಅವರು ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ತಿಪಟೂರು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪೋಲಿಸರ ಈ ಚುರುಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆ..!

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Tiptur PoliceTumakuru PoliceGold theftJewelry RecoveryKarnataka Crime News

