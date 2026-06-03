Actress Ramya shines in DK's Oath Ceremony: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ರಮ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಈ ಪೈಕಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ಅದೇ ವೇಳೆ ರಮ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಹಳ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಹಲವು ವರುಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಆಗಿರೋದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಎಂದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಾದ್ಯಮವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೊಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಈ ರಮ್ಯಾ ಅವು ಹೌದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋವ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೂಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಎಂದರು.