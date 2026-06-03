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ಡಿಕೆಶಿ ಪದಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ!.. DK ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮೋಹಕತಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ?

 Actress Ramya shines in DK's Oath Ceremony: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 03, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:40 PM IST
ಡಿಕೆಶಿ ಪದಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ!.. DK ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮೋಹಕತಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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